Как отличить прямопропорциональные задачи от обратных
Математика
Как отличить прямопропорциональные задачи от обратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хз а ты в какой школе учишся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Туристы за 7 часов проехали 330 километров на автобусе и на теплоходе .На автобусе о??и проехали 3 часа со скоростью 70 километров час какой скорос...
Математика
Змм разность чисел 450 и 102 уменьшить в 4 раза. частное чисел 910 и 7 увеличить на произ??едение чисел 10 и 19 .и суммы чисел 512 и 88 уменьшить н...