Придумать стихорошо по такой схеме ..............розы ..............мой ..............морозы ..............рукой
Литература
Придумать стихорошо по такой схеме ..............розы ..............мой ..............морозы ..............рукой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже давно завяли розы, пришла зима и в город мой. уже суровые морозы, машут нам привет рукой.
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