Петя и Вася поочередно берут конфеты из одного пакета. Петя берет одну конфету, Ва??я берет четыре конфеты и т.д. когда количество оставшихся в пакете конфет станет меньше необходимого тот чья очередь наступила берет все оставш...

Математика

Петя и Вася поочередно берут конфеты из одного пакета. Петя берет одну конфету, Ва??я берет четыре конфеты и т.д. когда количество оставшихся в пакете конфет станет меньше необходимого тот чья очередь наступила берет все оставшиеся конфеты. Сколько конфет было в пакете первоначально если у Пети стало 101 конфета?

Автор: Гость