Петя и Вася поочередно берут конфеты из одного пакета. Петя берет одну конфету, Ва??я берет четыре конфеты и т.д. когда количество оставшихся в пакете конфет станет меньше необходимого тот чья очередь наступила берет все оставш...

Математика
Петя и Вася поочередно берут конфеты из одного пакета. Петя берет одну конфету, Ва??я берет четыре конфеты и т.д. когда количество оставшихся в пакете конфет станет меньше необходимого тот чья очередь наступила берет все оставшиеся конфеты. Сколько конфет было в пакете первоначально если у Пети стало 101 конфета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет. Решение: 1)(101-3)×4=392+3+101=496 конфет. 
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