Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе твір-роздум

Українська мова
Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе твір-роздум
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"той, хто зневажливо ставиться до рідної мови,не може і час викликати поваги до себе"-я вважаю,що люба людина яка живе в тій чи іншій країні має навчитися розмовляти своєю мовою. Мені буває так соромно за тих людей хто не вміє говорити своєю мовою в своїй країні.Я вважаю, що такі люди ніяк не можуть викликати поваги до себе,вони подають поганий приклад для майбутніх поколінь. Їм треба змінюватися.Але почати змінюватись треба з себе,привильно вимовляти,писати та ставити розділовв знаки. Я вважаю за треба вчитися рідній мові!не забувати їй де б ти не був.Адже обов'язок кожної людини знати свою мову!
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