Дать письменный развёрнутый( с двумя премерами ) ответ на вопрос" в чём привосходс??во царевны над царицей" Сказка "Мёртвая царевна"

Гость: Гость:

Царевна- скромная, тихая , немногословная девушка. Она выросла без матери и выносила все оскорбления мачехи, научилась ко всем приспосабливаться, вести хозяйство, сочувствовать людям. Вот почему ее не погубила служанка в лесу, приняли богатыри и даже захотели на ней жениться. Царица только и делала, что гляделась в зеркало, но она даже не подумала о том, чтобы родить ребенка царю, а только ревновала его к дочери. Злая мачеха подговорила Чернавку отнести царевне отравленная яблоко и совсем не подумала о том, что любовь королевича к падчерице сильнее злобы. Царевна ожила , когда ее жених разбил хрустальный гроб, а мачеха ее умерла