Подскажите небольшой рассказ у которого начало "в комнате всё было необычно"

Гость: Гость:

В комнате все было необычно. В ночной тишине было приоткрыто окно, и только лишь был слышен шорох листьев из окна. Луна освещала комнату. На стене висела перевернутая картина. На ней был изображен портрет девочки... На столе лежала записка. Я взял ее, подошел к окну и стал вглядываться в нее. Было плохо видно очертания записки, но я понял, что это послание мне. Вскоре я выбежал из комнаты ...