Подскажите небольшой рассказ у которого начало "в комнате всё было необычно"
Русский язык
Подскажите небольшой рассказ у которого начало "в комнате всё было необычно"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В комнате все было необычно. В ночной тишине было приоткрыто окно, и только лишь был слышен шорох листьев из окна. Луна освещала комнату. На стене висела перевернутая картина. На ней был изображен портрет девочки... На столе лежала записка. Я взял ее, подошел к окну и стал вглядываться в нее. Было плохо видно очертания записки, но я понял, что это послание мне. Вскоре я выбежал из комнаты ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Другие предметы
Мне сделали манту, она у меня меньше 2 мм., и уже 1 день прошел. Но в садике у меня бол??шая и делали повторно, все равно большая, и видимо для мен...