Подскажите небольшой рассказ у которого начало "в комнате всё было необычно"

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Подскажите небольшой рассказ у которого начало "в комнате всё было необычно"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В комнате все было необычно. В ночной тишине было приоткрыто окно, и только лишь был слышен шорох листьев из окна. Луна освещала комнату. На стене висела перевернутая картина. На ней был  изображен портрет девочки... На столе лежала записка. Я взял ее, подошел к окну и стал вглядываться в нее. Было плохо видно очертания записки, но я понял, что это послание мне. Вскоре я выбежал из комнаты ...
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