Мне сделали манту, она у меня меньше 2 мм., и уже 1 день прошел. Но в садике у меня бол??шая и делали повторно, все равно большая, и видимо для меня это "норма", но меня пугает то, что буквально в прошлом году в школе у меня он...

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Мне сделали манту, она у меня меньше 2 мм., и уже 1 день прошел. Но в садике у меня бол??шая и делали повторно, все равно большая, и видимо для меня это "норма", но меня пугает то, что буквально в прошлом году в школе у меня она была большая, и мне сказали, что все хорошо. а тут так. ПОМОГИТЕЕ!! Все со мной хорошо? :с

Автор: Гость