Длинна ограждения игровой площадки,что имеет форму прямоугольника,равно 32м.Длинна площадки равно 9м.Найдите её ширину.
Математика
Длинна ограждения игровой площадки,что имеет форму прямоугольника,равно 32м.Длинна площадки равно 9м.Найдите её ширину.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 32-периметр,то: 1)32:2=16(м) 2)16-9=7(м) Ответ:7м
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