Каким способоми можно добиться увеличения урожая? как ты думаешь какие из них луч??е?

Окружающий мир
Каким способоми можно добиться увеличения урожая? как ты думаешь какие из них луч??е?
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Автор: Гость
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Гость:
Можно с помощью расад и навоза я  думаю что с помощью навоза
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