Помогите пожалуйста))))))))) 12 баллов♡♡♡♡♡♡
Русский язык
Помогите пожалуйста))))))))) 12 баллов♡♡♡♡♡♡
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель заметил как в классе, туристы не знали как быстрее пройти на родины,мальчик попросил что бабушка прочитала ему сказку еще раз,мамам интересуется кто эти люди и чем они занимаются
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