Прочитайте. Замените выделенные выражения одним словом 1) САМИ С УСАМИ 2)Он и УСО?? НЕ ВЕДЁТ 3)Ты ему ВДОЛЬ, А ОН ПОПЕРЁК 4)Он СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ ПРОВАЛИЛСЯ
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Прочитайте. Замените выделенные выражения одним словом 1) САМИ С УСАМИ 2)Он и УСО?? НЕ ВЕДЁТ 3)Ты ему ВДОЛЬ, А ОН ПОПЕРЁК 4)Он СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ ПРОВАЛИЛСЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кладовая солнца" В рассказе "Кладовая солнца" рассказывается о осиротевших детях- девочке Насте и ее брате Митраше. Они отправились на Блудово болото за клюквой.По дороге они повздорили и разошлись. Митраша пошел опасной дорогой,через слепую елань,и попал в болото, а Настя пошла в обход.Она нашла поляну сверху до низу красную-полную клюквы.Они испытали кучу опасных приключений... Митраша,с помощью собаки Травки вылез из болота и убил волка-серого помещика,которого люди его деревни так давно боялись,а Настя сама спаслась от змеи и насобирала целую корзинку клюквы,а ее было очень много. В конце они встретились и вернулись домой помирившись,они возвращаются домой опять друзьями с полными лукошками клюквы. Основная мысль в рассказе "Кладовая солнца"-Автор хочет донести до нас,что человек и природа должны оставаться единым целым.Что надо беречь природу,и учиться у нее.Она и есть та самая кладовая и мы должны научиться использовать ее ресурсы разумно!
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