Приведите пример лесной рекультивации, связанного со строительством Очень надо !!!
Биология
Приведите пример лесной рекультивации, связанного со строительством Очень надо !!!
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Гость:
Высадка деревьев, создание лесных парков, озеленение города (высадка деревьев вдоль дорог) озеленение дворов (клумбы, кусты) и газоны
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