Из дерева 8660 вычесть частное чисел 6204 и 3
Математика
Из дерева 8660 вычесть частное чисел 6204 и 3
Ответ(ы) на вопрос:
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8660-6204:3= 8660-2068=6593
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