Разгадай правило по которому записан ряд чисел:12,9,3; 14,6,8; 12,8,4; 13,8,5. подбери по этому же правилу пропущенные числа и запиши с ними верные равенства. 14,5, ; 13 ,6; 17,9, ; 15, ,9.

Математика
Разгадай правило по которому записан ряд чисел:12,9,3; 14,6,8; 12,8,4; 13,8,5. подбери по этому же правилу пропущенные числа и запиши с ними верные равенства. 14,5, ; 13 ,6; 17,9, ; 15, ,9.
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14,5,9  14-5=9 13,6,7   13-6=7 17,9,8   17-9=8  15,6,9   15-9=6
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