Разгадай правило по которому записан ряд чисел:12,9,3; 14,6,8; 12,8,4; 13,8,5. подбери по этому же правилу пропущенные числа и запиши с ними верные равенства. 14,5, ; 13 ,6; 17,9, ; 15, ,9.

Математика

Разгадай правило по которому записан ряд чисел:12,9,3; 14,6,8; 12,8,4; 13,8,5. подбери по этому же правилу пропущенные числа и запиши с ними верные равенства. 14,5, ; 13 ,6; 17,9, ; 15, ,9.

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