Прочитай. Выпиши из предложений сочитания сказуймых с обстоятельствами. Письменно задай вопросы.
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Прочитай. Выпиши из предложений сочитания сказуймых с обстоятельствами. Письменно задай вопросы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит где На холме Расположен где вокруг дома Гулял где по аллеям Гулял как часто Жил где в домике
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