Прочитай. Выпиши из предложений сочитания сказуймых с обстоятельствами. Письменно задай вопросы.

Русский язык
Прочитай. Выпиши из предложений сочитания сказуймых с обстоятельствами. Письменно задай вопросы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит где На холме Расположен где вокруг дома  Гулял где по аллеям  Гулял как часто  Жил где в домике  
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