Помогитте разобрать по составу слова сухой твёрдый камень земля еда оно
Литература
Помогитте разобрать по составу слова сухой твёрдый камень земля еда оно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.сух- корень, основа, ой- окончание 2.тверд- кор.осн, ый- оконч. 3.камен- корень, основа, ь- окоеч 4.земл- корень, основа, я- окончание 5.ед- корень.основа, а- окончание 6.он- корень, основа, о- оеончание
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