Помогитте разобрать по составу слова сухой твёрдый камень земля еда оно

Гость: Гость:

1.сух- корень, основа, ой- окончание 2.тверд- кор.осн, ый- оконч. 3.камен- корень, основа, ь- окоеч 4.земл- корень, основа, я- окончание 5.ед- корень.основа, а- окончание 6.он- корень, основа, о- оеончание