Составьте рассказ со словами в которых присутствуют корни: раст/ращ/рос. Желател??но по больше!!! Заранее спасибо.
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Составьте рассказ со словами в которых присутствуют корни: раст/ращ/рос. Желател??но по больше!!! Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растили морковку, растили,а она всё не росла. Еще удобряли и еще и еще. Выращивали, выращивали да так и не выросла она. Может немного бредово)) Но я старался)
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