За 5ч.30мин. велосипедист преодолел расстояние 99км. С какой средней скоростью двигался велосипедист?
Физика
За 5ч.30мин. велосипедист преодолел расстояние 99км. С какой средней скоростью двигался велосипедист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5часов 30 минут это 5,5часов 99км / 5,5часов =18 км/ч но я не уверен
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