Сказка про животного

Гость: Гость:

Не понятно что тебе именно надо.. Сказка : хитрый кролик. Подвёл как-то кролик медведя к дереву, где было гнездо пчёл и говорит: — Там висит колокол, который оставил мне в наследство дедушка. Это не простой колокол. Если по нему ударишь три раза, получишь то, что пожелаешь. Медведь посмотрел на гнездо величиной с колесо от телеги и поверил кролику. Он влез на дерево и ударил по гнезду трижды. Оно упало на землю, а пчёлы набросились на обидчика. От боли и страха медведь бросился бежать. Кролик и съел весь мёд.