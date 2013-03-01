Ситуация договора дарения... Между 2-мя физиками недвижимого имущества (квартиры) даритель собственник... Через 5 дней,после заключения договора,даритель умирает,не успев зарег. в рос.реестре.Перейдёт ли право собств с 01.03....

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Исполненный договор дарения по соглашению сторон расторгнуть нельзя. То есть, даже если и одаряемый и даритель согласны вернуть все обратно, никакого акта расторжения на сей счет не предусмотрено. Как вариант — заключается еще один договор дарения, и стороны меняются местами. Если же согласия нет, то даритель вправе отменить договор дарения в соответствии с законодательством в следующих случаях: если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников, либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения; суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом с нарушением положений акта законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица экономически несостоятельным (банкротом). В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Фразу «даритель вправе отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого» частенько вставляют в договор дарения. А что если наступила такая ситуация (даритель пережил одаряемого), а квартира уже кому-то продана? На «нет» и суда нет? По закону, одаряемый обязан вернуть подаренную ему вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. Ответ: «Договор купли-продажи подаренной квартиры по такому основанию расторжению не подлежит». Еще вариант: договор дарения можно оспорить. В этом случае необходимо в суде доказать, что данный договор был подписан под угрозой физической расправы, обмана, введения в заблуждение, запугивания и т.д