Напишите пожалуйста сочинение на тему "кошларны рэнжетмик"на татарском
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста сочинение на тему "кошларны рэнжетмик"на татарском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менэ инде салкын кыш житте . Кайбер кошлар жылы якка киттелэр,э кайбер кошлар мондакалдылар . Калган кошларга бик авыр.эйдэгез бергэлэпбулышыйк кошларга!!!!
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