В ночь на понедельник на улице было -25 градусов, но к утру мороз спал. Здесь последнее слово- это глагола а) спасть; б) спасти; в) спасать; г) спать: д) спалить
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В ночь на понедельник на улице было -25 градусов, но к утру мороз спал. Здесь последнее слово- это глагола а) спасть; б) спасти; в) спасать; г) спать: д) спалить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последнее слово в предложении - спасть, то есть А.
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