Как записать по правилам языка программирование следующие выражения?
Информатика
Как записать по правилам языка программирование следующие выражения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие выражения то надо записать?
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