Деревья расступаются и на поляну выезжают королевские сани.В упряжке-две собаки.Они грызутся между собой и тянут сани в разные стороны.Солдат погоняет их.Собаки всей повадкой напоминают . Составьте схемы,достаточные для обьясн...
Русский язык
Деревья расступаются и на поляну выезжают королевские сани.В упряжке-две собаки.Они грызутся между собой и тянут сани в разные стороны.Солдат погоняет их.Собаки всей повадкой напоминают . Составьте схемы,достаточные для обьяснения найденных вам пунтограмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здраствуй как тебя зовут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте рассказ со словами в которых присутствуют корни: раст/ращ/рос. Желател??но по больше!!! Заранее спасибо.
Русский язык
В ночь на понедельник на улице было -25 градусов, но к утру мороз спал. Здесь последнее слово- это глагола а) спасть; б) спасти; в) спасать; г) спа...
Биология