Деревья расступаются и на поляну выезжают королевские сани.В упряжке-две собаки.Они грызутся между собой и тянут сани в разные стороны.Солдат погоняет их.Собаки всей повадкой напоминают . Составьте схемы,достаточные для обьясн...

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Деревья расступаются и на поляну выезжают королевские сани.В упряжке-две собаки.Они грызутся между собой и тянут сани в разные стороны.Солдат погоняет их.Собаки всей повадкой напоминают . Составьте схемы,достаточные для обьяснения найденных вам пунтограмм

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