I wear a uniform.I serve food and drinks
Русский язык
I wear a uniform.I serve food and drinks
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что надо на русский ? ну если на русский то получиться : Я ношу униформу.Мне подают еду и напитки где-то так
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