Дать характеристику преродной зоны (тайга)

Окружающий мир
Дать характеристику преродной зоны (тайга)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тайга — самая большая по площади ландшафтная зона России. Её ширина в Европейской части достигает 800 километров, а в Западной и Восточной Сибири — 2150 километров. Таёжные зоны России стали формироваться ещё до наступления ледников
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