Задача приставки зависит на складе было 3 тонны муки в три палатки отправили по 320 ??а килограмм муки в магазин на 1 тонн 13 килограмм больше чем в палатке Сколько килограммов муки осталось на складе
Математика
Задача приставки зависит на складе было 3 тонны муки в три палатки отправили по 320 ??а килограмм муки в магазин на 1 тонн 13 килограмм больше чем в палатке Сколько килограммов муки осталось на складе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)320*3=960-в 3 палатках 2)320+1013= 1333-в магазин 3)3000-(1333+960)=3000-2293= 707 кг на складе осталось
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