Задача приставки зависит на складе было 3 тонны муки в три палатки отправили по 320 ??а килограмм муки в магазин на 1 тонн 13 килограмм больше чем в палатке Сколько килограммов муки осталось на складе

Математика

Задача приставки зависит на складе было 3 тонны муки в три палатки отправили по 320 ??а килограмм муки в магазин на 1 тонн 13 килограмм больше чем в палатке Сколько килограммов муки осталось на складе

Автор: Гость