Повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" Глава 2 1. С каким настроением уезжали братья из родного дома? Что переживал Тарас Бульба? 2. Расскажите об учении Остапа и его характере. 3. Перескажите историю Андрия. 4. Зачитать опи...
Литература
Повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" Глава 2 1. С каким настроением уезжали братья из родного дома? Что переживал Тарас Бульба? 2. Расскажите об учении Остапа и его характере. 3. Перескажите историю Андрия. 4. Зачитать описание степи: краски, звуки, птицы, звери, цветы. «Из объятий матери в объятья степи». 5. Кого встретили Тарас Бульба и его сыновья при въезде в Запорожскую Сечь? Зачитать описание этой фигуры. 6. Что увидели Остап и Андрий в Запорожской Сечи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андрий был лучше остапа и ловчее его в 100 раз..
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