45 процентов от 600 Помогите пожалуйста.
Математика
45 процентов от 600 Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600=100% 1%=6 45%=6*45 45%=270
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
Литература
Повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" Глава 2 1. С каким настроением уезжали братья из родного дома? Что переживал Тарас Бульба? 2. Расскажите...
Математика
Задача приставки зависит на складе было 3 тонны муки в три палатки отправили по 320 ??а килограмм муки в магазин на 1 тонн 13 килограмм больше чем ...