45 процентов от 600 Помогите пожалуйста.

Математика
45 процентов от 600 Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600=100% 1%=6 45%=6*45 45%=270
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