Утром температура воздуха была в плюс 8 градусов Полунин она изменилась до плюс 4 градусов к вечеру на минус 3 градусов ночью на минус 2 градуса Какой стала температура воздуха ночью

Математика

Утром температура воздуха была в плюс 8 градусов Полунин она изменилась до плюс 4 градусов к вечеру на минус 3 градусов ночью на минус 2 градуса Какой стала температура воздуха ночью

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