Утром температура воздуха была в плюс 8 градусов Полунин она изменилась до плюс 4 градусов к вечеру на минус 3 градусов ночью на минус 2 градуса Какой стала температура воздуха ночью

Математика
Утром температура воздуха была в плюс 8 градусов Полунин она изменилась до плюс 4 градусов к вечеру на минус 3 градусов ночью на минус 2 градуса Какой стала температура воздуха ночью
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+8 +4 +4-3=+1 +1-2=-1 Ночью температура стала равна -1 градус
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