Переведите этих животных на английский пожалуйста

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Переведите этих животных на английский пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - guepard, 2 - kangoroo, 3 - elephant, 4 - snake, 5 - birds, 6 - leopard, 7 - horse, 8 - rhinocerus, 9 - giraffe, 10 - cobra, 11 - scorpio, 12 - tiger, 13 - ostrich.
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