160,161. В подарок 17 баллов
Математика
160,161. В подарок 17 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160. 12 км/ч | 4 км/ч | 16 км/ч | 8 км/ч 25 | 3 | 28 | 22 24 | 4 | 28 | 20 15 | 2 | 17 | 13 19 | 3 | 22 | 16 30 | 4 | 34 | 26 161. А) 13+3=16 км/ч по течению 80:16=5 часов 13-3=10 км/ч против течения 80:10=8 часов Б)55+15=70 м/мин по течению 280:70=4 мин 55-15= 30 м/мин против 280:30= примерно 9 мин
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