ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Разбери как части речи слова : "(на) березах, сережки". ПОМОГИ??Е ПОЖАЛУЙСТА!

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Разбери как части речи слова : "(на) березах, сережки". ПОМОГИ??Е ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость