ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Разбери как части речи слова : "(на) березах, сережки". ПОМОГИ??Е ПОЖАЛУЙСТА!
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Разбери как части речи слова : "(на) березах, сережки". ПОМОГИ??Е ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущ берёзах сущ сережки.
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