ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Разбери как части речи слова : "(на) березах, сережки". ПОМОГИ??Е ПОЖАЛУЙСТА!

Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Разбери как части речи слова : "(на) березах, сережки". ПОМОГИ??Е ПОЖАЛУЙСТА!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущ берёзах сущ сережки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Мне сделали манту, она у меня меньше 2 мм., и уже 1 день прошел. Но в садике у меня бол??шая и делали повторно, все равно большая, и видимо для мен...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста 2log4 9(девять по основанию четыре)
Ответить
Математика
Длинна ограждения игровой площадки,что имеет форму прямоугольника,равно 32м.Длинна площадки равно 9м.Найдите её ширину.
Ответить
Английский язык
Переведите этих животных на английский пожалуйста
Ответить
Окружающий мир
Каким способоми можно добиться увеличения урожая? как ты думаешь какие из них луч??е?
Ответить