ПОМОГИТЕ Найти в тексте причастие. И сделать морфологический разбор одного прича??тия ........ Большими хлопьями сыплется снег, покрывая улицу, крыши домов, оседая на ветвях деревьев. Впереди тускло светит одинокий фонарь, вокр...

Русский язык

ПОМОГИТЕ Найти в тексте причастие. И сделать морфологический разбор одного прича??тия ........ Большими хлопьями сыплется снег, покрывая улицу, крыши домов, оседая на ветвях деревьев. Впереди тускло светит одинокий фонарь, вокруг него вьются снежинки. Еще шесть часов вечера, но уже темно. Светятся окна домов. Там, за окнами, своя жизнь, свой маленький мирок.

Автор: Гость