Какая масса сульфида натрия выпадает в осадок при пропускания через 20% раствор ни??рата свинца массой 200 г сероводорода объёмом 10л

Гость: Гость:

Дано: m(раствора)=200г w(Pb(NO3)2)=20% V(H2S)=10л Найти:m(PbS) Решение: 1) Pb(NO3)2+H2S= PbS(осадок)+ 2HNO3 2) Найдем массу Pb(NO3)2 в растворе: m(Pb(NO3)2)=(m(раствора)*w)/100%=(200*20)/100%=40 г 3) Найдем кол-во вещ-ва Pb(NO3)2: n(Pb(NO3)2)=m/M=40/331=0,12 моль 4) Найдем кол-во вещ-ва H2S: n(H2S)=V/Vm=10/22,4=0,45 моль 5) Pb(NO3)2-в недостатке, H2S- в избытке 6) Найдем кол-во вещ-ва PbS: расчет ведем по недостатку. n(PbS)=n(Pb(NO3)2)=0,12 моль 7) Находим массу PbS: m(PbS)=n*M=0,12*239=28,68 г Ответ: m(PbS)=28,68 г