Дано : S=15км V=10м/с Найти t=? Дано: S1=72км/ч t1=5мин S2=15м/с t2=2мин Найти Vср=? Да??о S=60км t=10мин Найти V=?
Физика
Дано : S=15км V=10м/с Найти t=? Дано: S1=72км/ч t1=5мин S2=15м/с t2=2мин Найти Vср=? Да??о S=60км t=10мин Найти V=?
Ответ(ы) на вопрос:
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1. 15:10 2. 72:5 3. 15:2 4. 60:10
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