Найти ∠A, ∠B, ∠C, ∠D, если ∠AB в раза больше ∠B РИСУНОВ ПРИМЕР B C A D

Геометрия

Найти ∠A, ∠B, ∠C, ∠D, если ∠AB в раза больше ∠B РИСУНОВ ПРИМЕР B C A D

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