Найти ∠A, ∠B, ∠C, ∠D, если ∠AB в раза больше ∠B РИСУНОВ ПРИМЕР B C A D
Геометрия
Найти ∠A, ∠B, ∠C, ∠D, если ∠AB в раза больше ∠B РИСУНОВ ПРИМЕР B C A D
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Угол А 120, угол В 60 , угол D 60, угол С 120
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