Змм разность чисел 450 и 102 уменьшить в 4 раза. частное чисел 910 и 7 увеличить на произ??едение чисел 10 и 19 .и суммы чисел 512 и 88 уменьшить на частное чисел 300 и 2. произведение чисел 29 и 30 прибавить частное чисел 84 и...
Математика
Змм разность чисел 450 и 102 уменьшить в 4 раза. частное чисел 910 и 7 увеличить на произ??едение чисел 10 и 19 .и суммы чисел 512 и 88 уменьшить на частное чисел 300 и 2. произведение чисел 29 и 30 прибавить частное чисел 84 и 12дам 8баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450-102=348 348/4=87. ______________________ 910/7=130 10*19=190 130+190=320. ______________________ 512+88=600 300/2=150 600-150=450 ______________________ 29*30=870 84/12=7 870+7=877 / - вот этот знак означает делить. * - вот этот знак означает умножить.
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