Змм разность чисел 450 и 102 уменьшить в 4 раза. частное чисел 910 и 7 увеличить на произ??едение чисел 10 и 19 .и суммы чисел 512 и 88 уменьшить на частное чисел 300 и 2. произведение чисел 29 и 30 прибавить частное чисел 84 и...

Математика

Змм разность чисел 450 и 102 уменьшить в 4 раза. частное чисел 910 и 7 увеличить на произ??едение чисел 10 и 19 .и суммы чисел 512 и 88 уменьшить на частное чисел 300 и 2. произведение чисел 29 и 30 прибавить частное чисел 84 и 12дам 8баллов

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