Туристы за 7 часов проехали 330 километров на автобусе и на теплоходе .На автобусе о??и проехали 3 часа со скоростью 70 километров час какой скоростью туристы плыли на теплоходе?

Математика

Туристы за 7 часов проехали 330 километров на автобусе и на теплоходе .На автобусе о??и проехали 3 часа со скоростью 70 километров час какой скоростью туристы плыли на теплоходе?

Автор: Гость