Туристы за 7 часов проехали 330 километров на автобусе и на теплоходе .На автобусе о??и проехали 3 часа со скоростью 70 километров час какой скоростью туристы плыли на теплоходе?
Математика
Туристы за 7 часов проехали 330 километров на автобусе и на теплоходе .На автобусе о??и проехали 3 часа со скоростью 70 километров час какой скоростью туристы плыли на теплоходе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*3 = 210 км проехали на автобусе 330-210 = 120 км проплыли на теплоходе. 7-3 = 4 часа плыли на теплоходе. 120:4 = 30 км/ч - скорость на теплоходе.
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