Каким было положение рабов в древнем египте

История
Каким было положение рабов в древнем египте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их считали людьми, прежде всего. Они имели свою собственность, семью. Патриархальность между рабом и господином, кратко говоря.
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