Привет, кто читает этот вопрос) Дело в том , что мне нужно сделать синтаксический разбор вот этого предложения "У него виднелись широкие окна,точеные пирильца у крыльца." Вот сделайте плиз, очень буду длагодарна Дою 15 баллов!
Русский язык
Привет, кто читает этот вопрос) Дело в том , что мне нужно сделать синтаксический разбор вот этого предложения "У него виднелись широкие окна,точеные пирильца у крыльца." Вот сделайте плиз, очень буду длагодарна Дою 15 баллов!
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(пов., нев., П.П. , распр, осл.однородными подлежащими.)
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