Привет, кто читает этот вопрос) Дело в том , что мне нужно сделать синтаксический разбор вот этого предложения "У него виднелись широкие окна,точеные пирильца у крыльца." Вот сделайте плиз, очень буду длагодарна Дою 15 баллов!

Русский язык

Привет, кто читает этот вопрос) Дело в том , что мне нужно сделать синтаксический разбор вот этого предложения "У него виднелись широкие окна,точеные пирильца у крыльца." Вот сделайте плиз, очень буду длагодарна Дою 15 баллов!

Автор: Гость