Из одного города в другой почтовый голубь летел 3 со скоростью 80км/что сколько кил??метров пути пролетел почтовый голубь
Математика
Из одного города в другой почтовый голубь летел 3 со скоростью 80км/что сколько кил??метров пути пролетел почтовый голубь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*3=240 это элементарно
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