Из одного города в другой почтовый голубь летел 3 со скоростью 80км/что сколько кил??метров пути пролетел почтовый голубь

Математика

Из одного города в другой почтовый голубь летел 3 со скоростью 80км/что сколько кил??метров пути пролетел почтовый голубь

Автор: Гость