Реши задачу составив уравнение. сумма неизвестного числа и числа 390 равна произве??ению чисел 70 и 6. Найди это число

Математика

Реши задачу составив уравнение. сумма неизвестного числа и числа 390 равна произве??ению чисел 70 и 6. Найди это число

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