Реши задачу составив уравнение. сумма неизвестного числа и числа 390 равна произве??ению чисел 70 и 6. Найди это число
Математика
Реши задачу составив уравнение. сумма неизвестного числа и числа 390 равна произве??ению чисел 70 и 6. Найди это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть искомое число х Составим уравнениех+390=70*6х+390= 420х=420-390х= 30 искомое числопроверка30+390=70*6420=420
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