Помогите пожалуйста задание: выделить корни, поставить ударение. слова:выследит, выяснит, выполнит, выглядит, разгребал. А в этом слове нужно поставить букву,ударение и обозначить корень! заранее спасибо!

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Помогите пожалуйста задание: выделить корни, поставить ударение. слова:выследит, выяснит, выполнит, выглядит, разгребал. А в этом слове нужно поставить букву,ударение и обозначить корень! заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выследить ударение на ы. Корень выслед Выяснит ударение на ы корень Выяс. Выполнит ударение на ы выполнит корень. Выглядит ударение на корень выгляд. Разгребал ударение на вторую а корень греб.
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