Помогите пожалуйста задание: выделить корни, поставить ударение. слова:выследит, выяснит, выполнит, выглядит, разгребал. А в этом слове нужно поставить букву,ударение и обозначить корень! заранее спасибо!

Русский язык

Помогите пожалуйста задание: выделить корни, поставить ударение. слова:выследит, выяснит, выполнит, выглядит, разгребал. А в этом слове нужно поставить букву,ударение и обозначить корень! заранее спасибо!

Автор: Гость