ДАМ 30 БАЛЛОВ ВСТАВЬТЕ СЛОВА УПР 26

Гость: Гость:

Без труда не вынуть и рыбку из пруда.предательством счастья не сыщешь.цыплят по осени считают.всех дел разом не переделаешь. На чужой роток не накинешь платок.После драки кулаками не машут.из песни слова не выкинешь.От добра добра не ищут.Гром и народ не заставишь умолкнуть.Без соли ,без хлеба за стол не садятся.Снявши голову по волосам не плачут.