Образуйте сложные слова с первым компонентом -воз:лес, тепло, пар, бетон, молоко, нефть.
Русский язык
Образуйте сложные слова с первым компонентом -воз:лес, тепло, пар, бетон, молоко, нефть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесовоз. паровоз. бетоновоз. молоковоз. нефтевоз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.Какой четырёхугольник называют прямоугольником? 2.Какие стороны прямоугольник?? называют соседними? Противолежащими? 3.Что называют длиной и ...
Литература
СРОЧНО!!!! Написать сочинение на тему Над чем заставляет задуматься песня про купца Калашникова Помогите пожалуйста
Другие предметы
Русский язык
СРОЧНО! 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Дайте имя рыцарю. Опишите его внешность и характер. По возмо??ности используйте в описании известных вам лексические средств...