Образуйте сложные слова с первым компонентом -воз:лес, тепло, пар, бетон, молоко, нефть.

Русский язык
Образуйте сложные слова с первым компонентом -воз:лес, тепло, пар, бетон, молоко, нефть.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесовоз. паровоз. бетоновоз. молоковоз. нефтевоз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.Какой четырёхугольник называют прямоугольником? 2.Какие стороны прямоугольник?? называют соседними? Противолежащими? 3.Что называют длиной и ...
Ответить
Литература
СРОЧНО!!!! Написать сочинение на тему Над чем заставляет задуматься песня про купца Калашникова Помогите пожалуйста
Ответить
Другие предметы
Сравните архитектуру Кносского и микенского дворцов
Ответить
Русский язык
СРОЧНО! 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Дайте имя рыцарю. Опишите его внешность и характер. По возмо??ности используйте в описании известных вам лексические средств...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста задание: выделить корни, поставить ударение. слова:выследит, выяснит, выполнит, выглядит, разгребал. А в этом слове нужно п...
Ответить