СРОЧНО!!!! Написать сочинение на тему Над чем заставляет задуматься песня про купца Калашникова Помогите пожалуйста

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Я конечно не буду писать сочинение, но подтолкну идею , заставляет задуматься , то что мужчина( муж, парень), обязан защищать свою женщину( жену, девушку),несмотря на ситуацию, опозорит его этот заступ или нет не важно , если мужчина заступился , значит ему важно ,что люди думают о её женщине,если нет ,то он слабаг которому , не по силу восстановить честь семьи и любимой жене( детей)!