СРОЧНО!!!! Написать сочинение на тему Над чем заставляет задуматься песня про купца Калашникова Помогите пожалуйста
Литература
СРОЧНО!!!! Написать сочинение на тему Над чем заставляет задуматься песня про купца Калашникова Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я конечно не буду писать сочинение, но подтолкну идею , заставляет задуматься , то что мужчина( муж, парень), обязан защищать свою женщину( жену, девушку),несмотря на ситуацию, опозорит его этот заступ или нет не важно , если мужчина заступился , значит ему важно ,что люди думают о её женщине,если нет ,то он слабаг которому , не по силу восстановить честь семьи и любимой жене( детей)!
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