Срочно. Составьте схемы предложений, расставьте знаки препинания, подчеркните гр??мматическую основу. 1. Еще вечером я видел как сидела мать-птица у гнезда. 2. Чёрная река зябла и струйки пара перебегали всюду. 3. Капитан ра...

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Срочно. Составьте схемы предложений, расставьте знаки препинания, подчеркните гр??мматическую основу. 1. Еще вечером я видел как сидела мать-птица у гнезда. 2. Чёрная река зябла и струйки пара перебегали всюду. 3. Капитан растирал между пальцами жёлтые листья и от листьев шёл запах горечи. 4. Дед рассказал что чётра он встретил на протоке у самого озера. 5. Дым возвещал о близости сытного ужина и усиливал добродушное настроение. 6. Мы боялись что от первой спички лес вспыхнет. 7. Я удивляюсь что эта простая мысль до сих пор не дошла до сознания многих людей. 8. Когда слух привык к тишине я услышал журчание воды в пещере. 9. Если идут тёплые дожди то в лесу появляются грибы. 10. Мы прибавили шагу потому что надвигалась гроза.

Автор: Гость