3 библейских сказания
История
3 библейских сказания
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1. Наиболее древняя часть Библии - Ветхий Завет - содержит 1) еврейские предания и мифы 2) еврейские предания, мифы, рассказы о старине 3) еврейские предания, мифы, рассказы о старине, размышления мудрецов, древние законы, предписания, обычаи
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