3 библейских сказания

История
3 библейских сказания
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Наиболее древняя часть Библии - Ветхий Завет - содержит  1) еврейские предания и мифы  2) еврейские предания, мифы, рассказы о старине  3) еврейские предания, мифы, рассказы о старине, размышления мудрецов, древние законы, предписания, обычаи

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Кто такая Нарспи,Сетнер, Тохтаман
Ответить
Биология
В каких клетках не вырабатываются ферменты? А)растительных Б) животных В)бакте??иальных Г)в клетках человека
Ответить
Математика
Помогите,пожалуйста решить эту задачу.
Ответить
Английский язык
1)If you come to our school...
Ответить
География
Какие рельефообразующие процессы характерны для Крыма
Ответить