256+144:16-8 порядок действий
Математика
256+144:16-8 порядок действий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144:16 256+ то что получилось от 144:16, потом отнять 8
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